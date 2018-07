Grupo suspeito de tráfico é preso com maconha e máscara em Pernambuco

Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos por suspeita de tráfico de drogas na noite do sábado (14) em Joaquim Nabuco, na Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o grupo estaria vendendo drogas em uma casa no Engenho Cuiabá.

Ainda segundo informações da PM, com o grupo foram apreendidos um revólver calibre com seis munições intactas, uma espingarda calibre com oito munições, cinco celulares, 21 papelotes de maconha, sacos plásticos para embalar drogas, uma máscara e um cordão de prata.

Os suspeitos também confessaram aos policiais que iriam executar um indivíduo no município de Palmares. Os quatro criminosos e o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia Regional de Palmares. (G1)