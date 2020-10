Guarda municipal é preso suspeito de traficar drogas em PE

Um guarda municipal de 55 anos foi preso na última terça-feira (29) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Ele é suspeito de participar de um esquema de tráfico de drogas na cidade.

Mais duas pessoas de 45 e 26 anos também foram presas. A Polícia Civil estava investigando o esquema, mas não desconfiava da participação do guarda municipal. Durante abordagens, a polícia encontrou maconha fracionada pronta para consumir dentro de uma casa no bairro Cohab 3. Só em seguida foi descoberta a ligação do guarda municipal com o esquema.

Todas as pessoas foram autuadas por tráfico de drogas e organização criminosa. Segundo a Prefeitura de Garanhuns, se as denúncias forem confirmadas, o guarda será punido penalmente e administrativamente. (G1)