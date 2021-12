Guerra por reforços: Salgueiro anuncia atletas e “fisga” jogador apalavrado com Afogados

Após anunciar Sílvio Criciúma como novo técnico para a próxima temporada, o Salgueiro deu início às contratações para a disputa do Campeonato Pernambucano, que começa no dia 22 de janeiro.

Até o momento, o Carcará anunciou quatro nomes para integrar o novo elenco: os goleiros Jerfesson e Manoel Victor, o zagueiro Eduardo Favero e o volante Cal Rodrigues, este último revelado pelo Náutico.

O goleiro Jerfesson, de 29 anos, passou pelo futebol pernambucano em 2020, quando atuou pelo Central. Seu último clube foi o ABC. O jovem Manoel Victor, de 19 anos, que também é goleiro, já atuou no Salgueiro e vai para mais uma temporada na equipe. O zagueiro Eduardo Favero, de 28 anos, estava no Central, enquanto o volante Cal Rodrigues, de 25 anos, defendeu o Linense em 2021.

Cal já defendeu as cores do Afogados Futebol Clube. E segundo diretores do Afogados, Eduardo Favero estava praticamente acertado com o clube, no que se costuma chamar de “apalavrado”, quando firma o compromisso, sem ter ainda assinado o contrato. Mudou de ideia e foi ao Carcará.

O planejamento do Salgueiro é iniciar os trabalhos em 26 de dezembro, visando inicialmente o Campeonato Pernambucano. O Carcará ainda vai ter pela frente as disputas da Copa do Brasil e da Série D do Campeonato Brasileiro. Do Nill Júnior