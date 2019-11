Gugu Liberato morre aos 60 anos, após sofrer acidente doméstico nos EUA

Gugu Liberato teve sua morte confirmada na noite desta sexta-feira (22) aos 60 anos de idade após sofrer um acidente em sua casa nos Estados Unidos.

Inicialmente, informou-se que o apresentador foi internado na quinta-feira e iria ficar em observação em um hospital local durante 48 horas, mas a gravidade do caso foi confirmado horas depois. Gugu caiu de uma altura de 4 metros ao subir para arrumar o ar-condicionado de sua casa em Windermere, nos arredores de Orlando, onde morava com a família.

A informação da morte era dada como certa desde as 16h desta quinta-feira, mas a assessoria de imprensa do apresentador seguiu negando até que os familiares dele decidissem anunciar a notícia. A confirmação só saiu oficialmente na noite desta sexta (22).

Dona Maria do Céu, mãe dele, viajou para Orlando para acompanhar o caso e chegou ao hospital de cadeira de rodas e foi vista constantemente com as mãos na cabeça, em estado de choque, na recepção do hospital onde o filho segue internado.

Segundo amigos do apresentador, Gugu já estava respirando com ajuda de aparelhos e a decisão de desligá-los seria do filho, pois ele não era casado no papel com Rose Miriam. João Augusto, seu primogênito, por já ter 18 anos já podia tomar a delicada decisão. Os familiares tinham até 48 horas para decidir e, depois disso, o desligamento dos aparelhos poderia ser feito pelo hospital após dois laudos médicos.

No dia 4 de novembro, Gugu chegou a desmentir nas redes sociais um boato de que teria morrido após sofrer um infarto. “Pessoal, alguém publicou que eu tive um infarto. É FAKE, tá? Estou muito bem, obrigado”, escreveu no Twitter.

Gugu, batizado Antonio Augusto Moraes Liberato, nasceu em São Paulo em dia 10 de abril de 1959 e é filho de Augusto Claudino Liberato, um caminhoneiro, e Maria do Céu Moraes, uma lavadeira. Ele tem três filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, 15, frutos de seu casamento com Rose Miriam.

Leia comunicado na íntegra:

Este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato (Gugu Liberato), aos 60 anos, em Orlando, Florida, Estados Unidos.

Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro.

Ele sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de quatro metros quando fazia um reparo no ar condicionado instalado no sótão. Foi prontamente socorrido pela equipe de resgate e admitido no Orlando Health Medical Center, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva, acompanhado pela equipe médica local.

Na admissão deu entrada em escala de *Glasgow de 3 e os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação foi constatada a ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo Prof. Dr. Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante de sua mãe Maria do Céu, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo.

Ainda não temos detalhes sobre o traslado para o Brasil. Informações sobre velório e sepultamento serão passadas assim que tudo estiver definido.

Ele deixa três filhos, João Augusto de 18 anos e as gêmeas Marina e Sophia de 15 anos.

Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos.

Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças – que são muitas – e a certeza que Deus recebe agora um filho querido, e o céu ganha uma estrela que emana luz e paz.

Acidente de Gugu Liberato

Gugu caiu na quarta-feira (20) de uma altura de cerca de 4 metros. Ele estava no sótão de sua casa em Windermere, nos arredores de Orlando, arrumando o ar condicionado, quando o piso, que era de gesso, cedeu, e o apresentador caiu no chão da cozinha, lesionando a cabeça dos dois lados. Rose di Matteo, mulher de Gugu, estava em casa no momento do acidente acompanhada de amigos, bem como os três filhos do casal, João Augusto, Marina e Sofia. Foi João quem se encarregou de chamar a ambulância para socorrer o apresentador. Em um primeiro momento, a assessoria de imprensa afirmou apenas que ele ficaria em observação por 48h, e depois confirmou-se que o estado de saúde era, na verdade, grave. Em nota oficial divulgada na noite de quinta-feira, foi informado que Gugu estava internado em estado grave na UTI. Familiares que moram no Brasil embarcaram para os Estados Unidos na manhã da quinta-feira (21), entre eles Maria do Céu, de 90 anos, mãe do apresentador. Por volta das 19h30 (horário local), eles chegaram a Orlando para acompanhar de perto a evolução do quadro de saúde de Gugu. Muito abalada, ela chegou em uma cadeira de rodas, e foi recebida por Rose. Da Revista Quem