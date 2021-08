GUSTTAVO LIMA E ANDRESSA SUITA APARECEM TROCANDO CARINHOS NA CAMA

Andressa Suita compartilhou um momento íntimo ao lado de Gusttavo Lima na noite da última terça-feira, dia 17. Em seus Stories, a companheira do sertanejo aparece fazendo um carinho no rosto do cantor enquanto ele descansa em frente a televisão. Fofos, né?

Mas caso você não saiba, os dois teriam terminado o relacionamento que mantinham e vira e mexe estão juntinhos nas redes sociais. Lembrando que nenhum dos dois falou com todas as letras que eles reataram o casamento.

E olha que o sertanejo tem motivos para estar cansado. Ele acaba de retornar ao país após uma jornada de shows nos Estados Unidos, onde inclusive, gravou seu mais novo projeto, o DVD Embaixador In Boston, filmado na cidade de Massachusetts – segundo informações do colunista Leo Dias.

Durante sua passagem pelo país, o cantor também posou ao lado de Ronaldinho Gaúcho. Na legenda, ele escreveu:

– Que honra!!!

