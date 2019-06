Gusttavo Lima emociona ao encontrar fã em Serra Talhada

Gusttavo Lima mostrou mais uma vez o quanto é atencioso. O sertanejo publicou neste sábado (15) um vídeo nas redes sociais ao lado de Talison, grande fã do cantor. Na gravação, é possível perceber o quando o adolescente estava feliz ao lado do ídolo. O encontro aconteceu na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

As imagens mostram Gusttavo e Talison gravando um vídeo no celular do fã. Em clima descontraído, Thalisson fala para o artista. “É o maior embaixador do Brasil. Ai, bebê”, citando um bordão do cantor, que complementa com outra frase clássica. “Fala comigo”.

Com mais de 1 milhão de visualizações e 276 mil curtidas, a atitude de Gusttavo Lima foi bastante elogiada nas redes. O próprio Talison fez questão de agradecer pelo encontro. “Obrigado, meu embaixador”, falou o adolescente. Lucas Lucco também comentou a postagem com um emoji de coração. “Exemplo de ser humano! Parabéns”, disse um internauta.

Do OP9