Há 65 anos falecia o ex-governador serra-talhadense Agamenon Magalhães

Nascido em Serra Talhada, em 1894, Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães foi deputado estadual, federal, governador de Pernambuco e Ministro na Era Vargas. Formou-se na Faculdade de Direito de Recife (1916), onde foi catedrático de direito constitucional. Nomeado promotor na comarca de São Lourenço da Mata, em 1922 elegeu-se deputado estadual e em 1924 deputado federal, quando formou o bloco da Aliança Liberal e integrou a Constituinte de 1933-1934.

Interventor federal em Pernambuco , ministro da Justiça e do Trabalho, Agamenon Magalhães tornou-se mais conhecido pelo projeto de lei contra o abuso do poder econômico.

Defendeu o parlamentarismo e, como ministro do Trabalho (1934-1937), criou os institutos de previdência social. De 1937 a 1945, como interventor federal em Pernambuco, combateu o problema do déficit habitacional com a campanha contra o mocambo. Nomeado em 1945 para a pasta do Trabalho, que acumulou com a da Justiça, foi eleito deputado constituinte em 1946, e como presidente da comissão de constituição, legislação e justiça apresentou o famoso projeto de lei contra o abuso do poder econômico, que seus detratores apelidaram “lei malaia”. Eleito governador de Pernambuco em 1950, Agamenon Magalhães morreu no exercício do mandato, em Recife, em 24 de agosto de 1952.

Agamenon Magalhães (esquerda) foi durante muito tempo aliado fiel do ex-presidente Getúlio Vargas (direita).

Do Enciclopédia Global