Haddad é denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha pelo MP de São Paulo

O candidato a vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fernando Haddad (PT), foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), na segunda-feira (3), por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Conforme a denúncia, o ex-prefeito de São Paulo teria recebido, de forma indevida, R$ 2,6 milhões da UTC Engenharia.

O promotor de Justiça Marcelo Mendroni, do Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos (Gedec), aponta que o valor seria para pagamento de dívida contraída durante a campanha eleitoral de 2012. O dinheiro foi pago pelo doleiro Alberto Youssef em 2013 por meio de contratos firmados com três gráficas.

Foram denunciados, ainda, o ex-tesoureiro nacional do PT João Vaccari Neto , o doleiro Alberto Youssef, o ex-deputado estadual Francisco Carlos de Souza (vulgo Chicão, PT-SP), o presidente da empreiteira, Ricardo Pessoa , e o diretor financeiro da empresa Walmir Pinheiro Santana. Já as gráficas envolvidas são: LWC Editora Gráfica Ltda, Candido e Oliveira Gráfica Ltda e Francisco Carlos de Souza Eireli.

O magistrado sustenta que a quantia foi solicitada por Vaccari, que falava em nome de Haddad. Primeiramente, teria sido pedido pagamento de R$ 3 milhões, mas a empreiteira barganhou o valor da propina, que ficou em R$ 2,6 milhões. De acordo com o promotor, havia um esquema de captação e transferências de dinheiro para dissimular sua origem. Para isso, era feira a captação e distribuição de recursos ilícitos por meio de um esquema montado pela empreiteira. Por meio de contratos de prestação de serviços fictícios ou superfaturados, os valores retornavam à UTC Engenharia , para uma conta de Caixa 2 que a empresa tinha com Youssef.

De acordo com o processo, o doleiro, posteriormente, entregava parte do valor em dinheiro e outra parte utilizava pessoas físicas e jurídicas para receberem as cifras. Essas pessoas remetiam a outras PFs e PJs para os valores serem transferidos às gráficas indicadas por Chicão. A propina foi solicitada entre abril/maio de 2013. Os pagamentos foram feitos entre maio e junho de 2013. As dívidas foram contraídas em 2012.

Contraponto

“Surpreende que, no período eleitoral, uma narrativa do empresário Ricardo Pessoa, da UTC, sem qualquer prova, fundamente três ações propostas pelo Ministério Público de São Paulo, contra o ex-prefeito e candidato a vice-presidente da República, Fernando Haddad. É notório que o empresário já teve sua delação rejeitada em quase uma dezena de casos e que ele conta suas histórias de acordo com seus interesses. Também é de conhecimento público que, na condição de prefeito, Fernando Haddad contrariou no segundo mês de seu mandato o principal interesse da UTC de Ricardo Pessoa na cidade: a obra confessadamente superfaturada do túnel da avenida Roberto Marinho.”