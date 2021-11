HCP e Rede Feminina de Combate ao Câncer completam de 76 anos

Fundado na filantropia, começava há 76 anos, em 09 de novembro de 1945, a história do Hospital de Câncer Pernambuco (HCP), a maior referência em tratamento de câncer do estado. Uma instituição privada, sem fins lucrativos, que nasceu do desejo de senhoras da sociedade de acolher e prestar assistência aos pacientes em tratamento, o que veio a tornar-se a Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SCPCC), entidade administradora do HCP, e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, grupo voluntário da instituição. Embora o atendimento seja gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), o hospital é filantrópico e depende de doações para complementar o tratamento oncológico integral e humanizado.

Referência em tratamento de câncer, o HCP é habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), porém destaca-se, em Pernambuco, por ser a única instituição exclusivamente oncológica, oferecendo assistência completa, desde os exames de rastreio a cirurgias e procedimentos de alta complexidade, como quimioterapias e radioterapias. O HCP tem quinze clínicas médicas, como cabeça e pescoço, mastologia e urologia e, ainda, outros onze serviços, com atendimento multidisciplinar (psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia, nutrição, entre outros) e a única emergência exclusivamente oncológica de Pernambuco.

Também completando idade nova, temos a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco, conhecidos como anjos de bata rosa, grupo voluntário que deu origem ao hospital há 76 anos. Hoje, com cerca de 300 voluntários, o grupo é responsável pelo suporte ao paciente durante e após o tratamento, viabilizando e oferecendo, de forma humanizada, doações diárias de medicamentos, alimentos, artigos de higiene pessoal, exames, próteses, e perucas, além de promover oficinas de artesanato, assistência espiritual e eventos, com o objetivo de proporcionar alegria aos pacientes e acompanhantes. Entre outras atividades, a Rede também é responsável pela administração da Casa de Mirella, centro de apoio destinado aos pacientes que não possuem condições para permanecer no Recife durante seus tratamentos.

Com uma tradição na assistência à população mais carente, o HCP destina a totalidade da sua capacidade ao atendimento 100% SUS. Ou seja, a instituição não cobra por nenhum dos seus serviços e é mantida através de repasses federais e estaduais do SUS, e através de doações de pessoas físicas e jurídicas. É com estas doações que o HCP capta o complemento financeiro necessário para seu custeio e manutenção. Hoje o HCP atende 51% dos pacientes com câncer do estado, firmando-se como o 5º maior Hospital do Brasil em número de cirurgias oncológicas, sendo realizadas 469 procedimentos cirúrgicos ao mês, além de 14.656 consultas, 4.768 quimioterapias e 173 radioterapias mensalmente, segundo dados do DATASUS (2020). Nos últimos anos, também vem se tornando, referência em ensino e pesquisa e na formação de novos profissionais em oncologia nas áreas médicas, multiprofissionais e uniprofissionais. “A história do Hospital de Câncer de Pernambuco é repleta de muitos desafios, mas, sobretudo, da certeza de que, mesmo nas dificuldades, podemos transformar a vida de muitas pessoas, trazendo acolhimento e, sobretudo, a esperança de dias melhores. Isso, com o apoio da sociedade e o empenho de nossos mais de 1.800 colaboradores, entre médicos e demais profissionais de variadas áreas de atuação”, destaca o superintendente geral do HCP, Hélio Fonsêca.

