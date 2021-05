HEC anuncia ampliação de leitos de UTI exclusivos para COVID-19

Serra Talhada vai ganhar mais um reforço no combate à COVID-19.

Durante o mês de junho, o Hospital Eduardo Campos (HEC) vai ampliar a sua capacidade em Unidade Terapia Intensiva (UTI) para mais 30 leitos, além de seis leitos de enfermaria.

A ampliação começa a acontecer já no dia primeiro, quando o HEC passa a ofertar mais 10 leitos de UTI e, até o final do mês de junho, mais 20 leitos de UTI deverão ser abertos para a população.

Após a ampliação, o Hospital Eduardo Campos vai contar com um total de 100 leitos de UTI, além de 10 de leitos de enfermaria, que ficarão disponíveis para a regulação através da Central de Leitos do Estado.

A notícia chega em forma de alívio para a população sertaneja, que tem encontrado 100% de ocupação nas suas UTIs.

O HEC segue como referência no tratamento à COVID-19 no Sertão, oferecendo total suporte para os seus pacientes através de uma equipe multidisciplinar capacitada para melhor ofertar os serviços.

A Unidade conta com a gestão da Organização Social de Saúde (OSS) Hospital do Tricentenário, que ainda gerencia outras unidades de saúde no Estado.

Do Nill Júnior