Homem aciona polícia após ser acusado de estupro em Serra Talhada

Um fato curioso chamou a atenção da polícia militar de Serra Talhada na noite desse sábado (20), na Rua Vinte e Um de Abril, no bairro São Cristóvão.

De acordo com o boletim do 14º BPM, um homem e seus familiares acionaram o policiamento, após tomarem conhecimento por meio das redes sociais e de boatos, de que ele estaria sendo acusado de ter cometido um estupro na madrugada do sábado.

Diante dos fatos, o envolvido foi encaminhado para a delegacia, onde foram tomadas as devidas providências.