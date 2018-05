Homem acusado de assassinar jovem Serra Talhada é preso em Betânia

No final da tarde dessa quinta-feira (10), durante o desencadeamento da Operação Força no foco, um homem foi preso acusado de homicídio. A prisão aconteceu no sitio Macaco, zona rural de Betânia, no Sertão do Moxoto.

Segundo a Policia Civil, participaram da operação equipes do Malhas da Lei da AIS 21 PC/PM, juntamente com o delegado Alessandro Orico e agentes da 183° Circunscrição – Santa Cruz da Baixa Verde. Onde deram cumprimento ao mandado de prisão, processo n° 0000421-76.2018.17.1370.01.0001-08, expedido pelo Juiz de Direito da Vara Criminal de Serra Talhada em desfavor de Anderson Ricardo Ferreira da Silva, filho de Francisca Benigna Ferreira e Luiz Antonio de Lima, pela prática de homicídio ocorrido no mês de março do corrente ano em Serra Talhada.

Após os procedimentos de praxe, o custodiado foi recolhido ao Presídio de Salgueiro-PE.

Via Nayn Neto