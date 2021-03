Homem agride companheira com socos e chutes em Serra Talhada

Ao chegarem na referida residência, os policiais convenceram o imputado a liberar a vítima.

Nesta terça-feira (09), foi registrado mais um caso de violência doméstica em Serra Talhada. O fato aconteceu na Rua Boa Vista, no Bom Jesus.

Por volta das 20h45, os Policiais Militares do 14º BPM, durante patrulhamento no endereço citado, foram informados que estava havendo uma briga de casal, em que o imputado estava agredindo a sua companheira com socos e chutes, impedindo-a de sair de casa para procurar ajuda.

Ao chegarem na referida residência, os policiais convenceram o imputado a liberar a vítima. Que neste momento, os policiais verificaram que a vítima apresentava um inchaço no seu olho direito, provavelmente ocasionado pelas agressões desferidas pelo acusado.

Ao imputado foi dada voz de prisão, que em seguida as partes foram conduzidas a DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.

Do Nayn Neto