Homem agride companheira com uma marreta e põe fogo na casa dela em Petrolina

Nos últimos dez anos, uma mulher de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, viveu uma triste rotina de agressões físicas, verbais e psicológicas. Mãe de sete filhos, a vítima, de 40 anos, foi espancada mais uma vez por seu companheiro no início desta semana. A mulher foi atingida por um golpe de marreta na cabeça porque tentou impedir que o homem vendesse o botijão de gás da família.

A família morava em um cômodo, nos fundos da casa da mãe da vítima, no bairro Antonio Cassimiro, na Zona Norte de Petrolina. Depois de agredir a mulher, o homem aproveitou que a vítima e os filhos saíram do local e tocou fogo, destruindo todos os objetos da família. As chamas ainda atingiram as paredes de uma casa vizinha.