Homem agride e prende mulher dentro de casa em Serra Talhada

Um jovem de 24 anos foi detido na tarde desse sábado (24), após espancar sua esposa de 24 anos. O caso de violência doméstico foi registrado no distrito de Varzinha, zona rural de Serra Talhada.

De acordo com o 14º BPM, a vítima informou que além de ser agredida com puxões de cabelos, o agressor também apertou o seu pescoço e a impediu de sair de casa, trancando as portas da residência.

Após a denúncia, a equipe de policiais saiu em diligência, localizando o agressor na casa de sua genitora. Logo em seguida as partes foram encaminhadas até a delegacia de Serra Talhada, onde a mulher solicitou uma medida protetiva contra o imputado.