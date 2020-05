Um homem de identidade não revelada pela polícia foi detido na manhã da quarta-feira (05), após agredir e tentar enforcar sua esposa.

De acordo com o boletim do 14º BPM, o caso de violência foi registrado no bairro Vila Bela, em Serra Talhada.

O casal foi levado para a delegacia local, onde foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), em desfavor do agressor.