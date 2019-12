Mais um caso de violência doméstica foi registrado na noite do último sábado (30) em Serra Talhada. O caso aconteceu na Travessa Central, no bairro Borborema.

De acordo com o 14º BPM, uma mulher acionou o policiamento e relatou que foi agredida com socos pelo seu companheiro, além do mesmo ter tentado enforcar ela.

As partes envolvidas foram conduzidas até a delegacia local, onde o imputado vai responder por agressão.