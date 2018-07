Homem agride esposa e sofre acidente durante perseguição policial em Serra Talhada

Um homem de 26 anos, se deu mal após agredir a sua própria esposa de 23 anos, na noite dessa segunda-feira (09), no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da PM, após policiais serem acionados pela vítima J. S. Bezerra, a mesma informou que foi agredida pelo seu companheiro, chegando na Avenida Triunfo o acusado já havia se evadido do local. Foram realizadas incursões, sendo o mesmo localizado conduzindo uma motocicleta JTA/Suzukien de cor prata. Ao visualizar o policiamento o mesmo tentou empreender fuga, vindo a perder o controle do referido veículo.

O envolvido foi submetido voluntariamente ao teste do bafômetro, onde foi constatado 0,37MG/l de álcool no sangue, sendo encaminhado á DPC local onde foi autuado em flagrante delito.