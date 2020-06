Homem agride esposa e tenta fugir em Serra Talhada

Mais um caso de violência doméstica foi registrado no início da noite desse domingo (07) em Serra Talhada. Uma mulher foi agredida pelo seu companheiro, que lhe deixou marcas e escoriações no ombro e hematomas no rosto. O caso foi registrado na Rua do Sol, no bairro Bom Jesus.

Segundo informações da Polícia Militar, ao avistar a viatura o agressor tentou empreender fuga em um veículo Fiat Strada, após acompanhamento do policiamento o imputado saiu do carro, se desfez da chave e saiu correndo em seguida, mas foi detido.

Ainda de acordo com a PM, o imputado tentou justificar o fato ao relatar que tinha consumido bebida alcoólica e ao ir até a casa da vítima, teve início uma discussão que culminou com a agressão.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado para a delegacia local, para a adoção de medidas cabíveis.