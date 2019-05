Homem agride ex-mulher com socos e saca arma de fogo no Centro de Serra Talhada

Um homem de idade e identidade não revelada pela polícia, foi detido na tarde dessa segunda-feira (20), após agredir e ameaçar de morte sua ex-esposa no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher informou que estava em um bar da cidade, quando seu ex-marido entrou no estabelecimento e a agrediu com socos no rosto, e logo em seguida sacou uma pistola. Ainda de acordo com a PM, o homem tentou atirar na vítima, mas foi impedido por populares que estavam no local.

Após o policiamento realizar rondas, o agressor foi encontrado em um bar localizado no bairro Caxixola. Ao ser realizada a abordagem foi encontrado na cintura do acusado uma pistola Taurus modelo PT55 Cal.22, municiada, alimentada e carregada com cinco munições e mais dez munições no bolso.

O imputado e os materiais apreendidos foram conduzidos para a delegacia local, onde o envolvido foi autuado em flagrante delito.