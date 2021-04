Homem agride mulher e tenta fugir da PM, em Santa Cruz da Baixa Verde

Neste domingo (04), foi registrado uma ocorrência de agressão e violência doméstica em Santa Cruz da Baixa Verde, por volta das 21h20. O caso aconteceu na Zona rural do município.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14°BPM, durante Operação Visibilidade, foram informados que naquele local, o imputado havia agredido sua companheira (vítima). Foi realizado deslocamento ao local e constatada a veracidade do fato.

A vítima encontrava-se com vários hematomas no rosto e nas pernas, devido agressões efetuada pelo imputado. Este, ao perceber a chegada do policiamento tentou fugir pela porta dos fundos da residência, sendo detido pelo policiamento e conduzido à DPC local para devidas providências.

Do Nayn Neto