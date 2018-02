Homem ameaça a própria irmã de morte com uma faca, em Serra Talhada

Um homem de 49 anos foi detido após ameaçar com uma faca a própria irmã de 32 anos, na tarde do último domingo (25) no bairro Baixa Renda em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, o policiamento foi acionando por vizinhos e ao chegarem na Rua José Luiz de Souza, o acusado já havia se evadido deixando a arma branca no local.

Ainda de acordo com informações da PM, foram feitas buscas no entorno e o homem foi detido. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia como ameaça.