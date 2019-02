Homem ameaça dar um tiro em mulher em Serra Talhada

Um homem de 44 anos ameaçou matar uma mulher de 38 na madrugada dessa quinta-feira (07), no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima informou que tinha sido agredida verbalmente com palavras de baixo calão disparadas pelo agressor, que ainda ameaçou dar um tiro na mesma. Ainda de acordo com a PM, o acusado continuou ameaçando a mulher na presença do policiamento.

Diante o fato, as partes foram conduzidas até a delegacia local e lavrado um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) contra o acusado.