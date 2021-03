Homem ameaça ex-companheira de morte em Serra Talhada

Nesta quarta-feira (17), ocorreu um crime de ameaça contra a vida em Serra Talhada. A ocorrência foi registrada no Alto da Conceição, por volta das 11h00.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14°BPM foram solicitados pela Central de Operações para se deslocar ao endereço descrito, onde segundo informações estava havendo uma ameaça.

Chegando ao local a vítima relatou que seu ex-companheiro havia lhe ameaçado de morte, que ao passar pela esquina ele a chamou, mas ela resolveu correr e se proteger.

As partes foram conduzidas até a DPC local para providencias julgadas cabíveis.

Do Nill Júnior