Homem ameaça familiares com facão em São José do Belmonte

Neste domingo (11), um homem foi preso após ameaçar familiares na Zona rural de São José do Belmonte, Sertão Central. A ocorrência aconteceu por volta das 17h00.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14º BPM foram solicitados por uma testemunha, a qual lhes informou que o acusado, havia chegado à residência de sua avó dirigindo um veículo em alta velocidade, pondo em risco as pessoas que ali se encontravam.

Nesse momento, um familiar teria alertado o acusado sobre a imprudência e pedido para que ele não repetisse o ato. O imputado, por sua vez, não gostou de ter sido advertido pelo familiar e passou a ameaçá-lo, bem como as outras pessoas do local, com um facão.

O acusado foi contido por testemunhas, tendo sido, em seguida conduzido pelo efetivo policial à DPC local para adoção de medidas cabíveis.

Do Nayn Neto