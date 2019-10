Homem ameaça garota de 18 anos após ela recusar dinheiro por sexo em Salgueiro

A Polícia Militar deteve nessa terça-feira, 29, um homem de 50 anos acusado de ameaçar uma garota de 18 anos após ela se negar a ter relação sexual com ele por dinheiro. O caso aconteceu na Quadra F do Residencial Santo Antônio, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o boletim do 8º BPM, os policiais apreenderam uma faca usada pelo indivíduo para intimidar a vítima. O homem, residente na Fazenda Barriguda, foi encaminhado à delegacia e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ameaça.

Via Blog Alvinho Patriota