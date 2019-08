Homem ameaça matar adolescente de 12 anos por recusar namoro em Serra Talhada

Um homem de idade não revelada pela polícia acabou detido na tarde da última segunda-feira (26), após ameaçar matar uma menor de apenas 12 anos por recusar um relacionamento. O fato ocorreu no bairro da Cohab, em Serra Talhada.

De acordo com o 14º PBM, o homem estava perturbando na porta da residência da menor, com quem ele que ter uma relação amorosa contra a sua vontade e sem o consentimento dos pais. No último domingo (25) o imputado já havia ameaçado de morte e agressão a menor pelo mesmo motivo.

As partes envolvidas foram encaminhadas até a delegacia local, onde foi aberto um procedimento por ameaça.