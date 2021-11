Homem ameaça próprio irmão com foice no Sertão de PE

Na noite desta sexta-feira (12), por volta das 18h30, um homem ameaçou seu próprio irmão com uma foice na cidade de Ouricuri, Sertão Pernambucano.

Segundo as informações, os Policiais Militares do 7º BPM, durante patrulhamento, foram solicitados pela vítima que relatava ter sido ameaçado com uma foice pelo imputado, que é seu irmão.

O policiamento fez deslocamento até o local citado, localizou o imputado que confessou a ameaça, apreendendo a foice utilizada na ameaça. A ocorrência foi apresentada a DP local. Logo após foi encaminhada para a DP de Plantão em Araripina. Com informações do Blog Francisco Brito.

Do Nayn Neto