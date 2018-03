Homem armado com um facão ameaça mulher no pátio da feira livre em Serra Talhada

Um homem de 50 anos, foi detido pela polícia após ameaçar de morte uma mulher de 34 anos, na manhã desse domingo (25) no pátio da feira livre, no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Acionados pela Central do 14º BPM, Policiais Militares da Equipe ROCAM seguiram o pátio da feira livre, onde visualizaram o imputado J. P. da Silva, com um facão e uma faca, ameaçando a vítima de morte.

Diante do ocorrido, as partes foram conduzidas até a DPC local pra que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.