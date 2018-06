Homem armado de facão ameaça cunhado em Serra Talhada

Um homem de 24 anos, foi ameaçado pelo seu cunhado na manhã dessa quinta-feira (14), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da PM, a vítima informou que seu cunhado, vulgo Tata, havia lhe ameaçado com um facão e que ao avistar a viatura se evadiu do local, foram feitas varias diligências no intuito de encontrar o imputado, porém sem êxito.

Em seguida a vitima foi conduzida até a DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.