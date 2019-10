Homem ateia fogo em casa após discutir com a companheira em Triunfo

No domingo (13) um homem de 21 anos foi detido suspeito de agredir a companheira e colocar fogo na casa do casal em Triunfo, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que o homem estava em casa quando começaram a discutir. Em seguida, ele a ameaçou com um facão. A vítima fugiu e se escondeu na residência de uma vizinha.

Ainda de acordo com a PM, quando os policiais chegaram no local, o homem havia ateado fogo na casa do casal. Os policiais realizaram rondas para encontrar o suspeito, que foi detido em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

Do G1