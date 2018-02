Homem ateia fogo em casa com ex-mulher e filhos dentro no Agreste de PE

Uma tentativa de homicídio em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, deixou uma mulher ferida com queimaduras nas duas pernas. O caso aconteceu no distrito de São Domingos, na terça-feira (30) à noite. Maria Aparecida, de 24 anos, seria o alvo do crime. Ela estava dormindo em casa, com a mãe e os quatro filhos, quando eles foram acordados pelo cheiro de gasolina e pelo fogo.

O principal suspeito pelo crime é o ex-companheiro da mulher, identificado apenas como Jair Gomes. Eles teriam passado cinco meses juntos, período no qual ela engravidou dele. Quando se separaram, segundo a mulher, ele começou a ameaçá-la de morte. A vítima teve queimaduras nas pernas, e a mãe e os filhos dela passam bem.



Da TV Jornal