Homem bate cabeça da esposa contra parede em Serra Talhada

Um homem de idade não revelada pela polícia, agrediu a sua própria esposa de 34 anos, na noite do último sábado (18, no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Em depoimento a PM, a vítima informou que seu marido chegou em sua casa e não a encontrou, indo até a residência de suas colegas para chama-la, quando retornaram pra casa o mesmo estava embriagado e começou a bater a cabeça dela na parede e depois ficou ameaçando sua genitora, logo em seguida se evadindo. Foi realizada diligências no intuito de localizar o mesmo, porém sem êxito.

A vítima foi conduzida á DPC local para as providências julgadas cabíveis.