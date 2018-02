Homem bate carro contra muro de motel após tentar fugir do local sem pagar em Pernambuco

Um homem de 42 anos foi detido após bater o carro que dirigia contra o muro de um motel nessa quinta-feira (1º) em Garanhuns, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ele tentava fugir do estabelecimento sem pagar quando o acidente ocorreu.

Ainda segundo a PM, o homem estava com outras duas pessoas no veículo. Com ele foram apreendidas porções de maconha, cocaína e bebidas alcoólicas, conforme informou a polícia.