Um homem caiu durante um voo de asa delta na tarde desse domingo (12) em Taquaritinga do Norte, no Agreste pernambucano. Imagens feitas por celular flagraram o momento em que um homem se preparava para saltar com o equipamento e foi arrastado.

Ele acabou caindo no precipício, próximo à rampa. O homem sofreu ferimentos leves e foi socorrido. O acidente ocorreu na Rampa do Pepê.

Do NE10 Interior