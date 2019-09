Homem capota carro após fugir de blitz e morre no Agreste de PE

Um homem morreu na noite desta sexta-feira (30), após fugir de uma blitz e capotar o carro, no distrito de Rainha Izabel, na cidade de Bom Conselho, Agreste do Estado. De acordo com informações da PM, Alex Alves Pereira de 40 anos, fugiu com o veículo ao avistar a viatura da Polícia de Alagoas que estava fazendo uma blitz na divisa com o Estado de Pernambuco.

Ainda segundo a PM, eles seguiram o carro e encontraram o veículo capotado em uma estrada na cidade de Bom Conselho. O condutor do carro foi encontrado morto pelos policiais. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.

Do NE10 Interior