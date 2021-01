Homem causa explosão em casa para ameaçar esposa e deixa seis policiais feridos

Uma explosão em uma casa deixou seis policiais militares feridos na última segunda-feira (4) e, Fartura, no interior paulista. O suspeito de causar as chamas é um homem que enviou mensagens se despedindo, além de mostrar gasolina espalhada pelo imóvel e o botijão aberto. De acordo com a polícia, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de suicídio.

Ao entrar na residência, o morador estava fora de controle e alegava que colocaria fogo na casa com três botijões de gás e gasolina.

Durante a negociação com o homem, os policiais tentavam acalmar o suspeito, mas em determinado momento a explosão aconteceu.

Ainda segundo a Polícia Militar, um tenente foi ferido na ocorrência, mas já foi socorrido e teve alta médica. Enquanto um cabo e outro soldado foram socorridos com ferimentos graves, como fratura exposta e traumatismo craniano. Já os outros feridos estão internados no Pronto-Socorro de Fartura O suspeito não foi ferido na explosão e foi preso em flagrantes pelos policiais que prestavam apoio. Além de ser enquadrado no crime de lesão corporal e tentativa de homicídio, o homem vai ser responder por causar incêndio e expor a vida de outrem em perigo. IstoÉ O fogo causou queimaduras nos braços e região da cabeça de seis agentes, além dos ferimentos por estilhaços.