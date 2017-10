Homem com mandado de prisão é preso em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM prenderam um homem na manhã da última terça-feira (03), na Rua 02, bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, Damião Leite Santana, 43 anos, natural de Flores-PE e residente em Custódia-PE, foi preso por força de um Mandado de Prisão, expedido pelo Juiz de Direito na Vara Criminal, da Comarca de Serra Talhada, em desfavor do mesmo.

Após ser dada voz de prisão, o apenado foi conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, para as medidas de praxe.

Via Portal Nayn Neto