Homem com mandado de prisão por homicídio é preso no Sertão de Pernambuco

Um homem foi preso na manhã de quinta-feira (21) após cumprimento de mandado no bairro Cohab, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com, a Polícia Civil, Sandro Cleyton Lopes Ribeiro foi identificado como autor do crime de homicídio duplamente qualificado em que resultou na morte de Joelson dos Santos Diniz, no bairro Santa Rita em 2014.

Sandro foi recolhido a cadeia pública e encontra-se à disposição da justiça. (G1)