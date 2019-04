Homem confessa participação em assalto a banco em Bezerros e dois suspeitos são soltos

A Polícia Federal (PF) confirmou que um dos suspeitos de envolvimento no assalto a agência da Caixa Econômica Federal de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, confirmou a participação no crime. Ele passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (4).

O assalto aconteceu na madrugada da terça-feira (2). Cerca de seis assaltantes chegaram ao local em dois carros. Os bandidos estavam armados e explodiram vários caixas eletrônicos, conforme informou a PM. O homem que confessou a participação foi preso em Gravatá e foi levado para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza.

Ele disse em depoimento, que aceitou receber R$ 3 mil da quadrilha para participar do ataque a agência. A PF também confirmou que dois suspeitos, uma mulher e um homem, foram liberados após a audiência de custódia. Ainda de acordo com a Polícia Federal, eles não têm antecedentes criminais. (G1)