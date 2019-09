Homem de 23 anos é encontrado morto em Floresta

Um jovem identificado como Jeferson Ramon Xavier, de 23 anos, foi morto entre a noite da segunda-feira (9) e madrugada dessa terça-feira (10) em Floresta, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o corpo do jovem foi encontrado na manhã dessa terça-feira (10), no bairro Alto da Ermida, nas proximidades do posto de gasolina Ipiranga (antigo posto Seis Irmãos).

As causas da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Até o fechamento dessa matéria ninguém havia sido preso.

Com informações do Blog do Elvis