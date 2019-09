Homem de 27 anos morre atropelado em acidente na BR-425

Um homem de 27 anos morreu vítima de uma atropelamento nessa quinta-feira (5) na BR-425, no Sítio Riacho da Luiza, em Venturosa, no agreste pernambucano.

Uma motocicleta colidiu com um homem que estava no meio da pista. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O motociclista foi socorrido para o hospital local e em seguida foi transferido para um Hospital em Recife. A ocorrência foi repassada para a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Do NE10 Interior