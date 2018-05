Homem de 31 anos é preso suspeito de estuprar criança de 5 anos em Serra Talhada

Por volta das 14h00, desse sábado Policiais Militares do 14º BPM prenderam um homem de 31 anos, suspeito de estuprar uma criança de 5 anos. O fato aconteceu bairro Borborema, Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo a Policia Militar, a Central de Operações do 14ºBPM acionou o efetivo para verificar uma ocorrência de estupro de vulnerável. Ao chegar ao local os policiais, conversaram com a genitora da criança, a qual informou que sua filha de 5 anos relatou que há 4 dias teria sofrido abuso sexual do suspeito.

Foi realizado diligências onde o suspeito, J.R.S, 31 anos, foi encontrado dormindo em sua residência. Em seguida todos os envolvidos foram encaminhados até a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.

Via Nayn Neto