Homem de 33 anos é preso por ordem judicial, em Serra Talhada

No início da tarde do último sábado (21), Policiais Militares do 14º BPM prenderam um homem de 33 anos. O fato aconteceu na Avenida Afonso Magalhães, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu durante uma operação conjunta com a participação de Policiais Militares das equipes: GT Bom Jesus e Malhas da lei do 14ºBPM e equipe Malhas da lei da DPC de Serra Talhada. Foi preso J.R.A.D., 33 anos, por força de Mandado de Prisão, expedido pela comarca de Serra Talhada.

Após ser dada voz de prisão, o apenado foi entregue na Delegacia de Polícia Civil local e posteriormente conduzido para o presídio da cidade de Salgueiro, onde deverá permanecer à disposição da justiça.

Via Nayn Neto