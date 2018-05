Homem de 38 anos é acusado de estuprar menina de 7 anos em Salgueiro

Mais um caso de estupro de vulnerável foi registrado pela polícia no Residencial Santo Antônio, em Salgueiro. Na noite do último domingo (27), policiais militares do 8° BPM prenderam um homem de 38 anos acusado de estuprar uma menina de 7 anos na Quadra A do mencionado conjunto habitacional, localizado às margens da BR-116.

De acordo com o 8° BPM, a mãe da garota procurou a polícia e denunciou que o homem havia abusado sexualmente da criança. O acusado foi levado com testemunhas para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e recolhido ao presídio local.

Na semana passada um pintor de 51 anos foi preso no mesmo bairro, sob a acusação de ter abusado sexualmente de um menino de 10 anos. Ele também foi autuado por estupro de vulnerável e levado para o Presídio de Salgueiro.

Relembre: Pintor é preso suspeito de estuprar criança de 10 anos em Salgueiro

Via Blog Alvinho Patriota