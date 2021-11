Homem de 42 anos é morto a tiros no Sertão do Pajeú

Neste final de semana, foi registrado mais um homicídio no Sertão do Pajeú. Dessa vez, na cidade de São José do Egito. O crime aconteceu no Planalto.

A vítima, identificiada como Geneci Guedes de Menezes, conhecido por “Nego Ci”, 42 anos, foi morto a tiros. Ele tinha diversas passagens na polícia por furto, ameaça e posse de entorpecentes.

De acordo com as informações do Blogueiro Marcelo Patriota, estre foi o 8º homicídio na cidade. A Policia Militar e Policia Civil estiveram no local e já estão nas investigações dos autores do crime. O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.

Do Nayn Neto