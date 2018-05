Homem de 47 anos morre durante briga generalizada no bairro Planalto, em Salgueiro

Uma briga generalizada envolvendo cinco homens terminou com um deles morto na noite dessa terça-feira, 01, na Rua Projetada, bairro Planalto, em Salgueiro. Segundo a Polícia Militar, Francisco Elias da Silva Nascimento, 47 anos, não resistiu após ser agredido por golpes de madeira desferidos por um jovem de 26 anos. A vítima e o acusado moram na Rua Joaquim José de Sá Araújo, no referido bairro.

De acordo com o 8° BPM, os policiais foram ao local depois de receberem denúncia de que estaria havendo uma briga generalizada. Ao chegarem à localidade, encontraram Francisco Elias caído desacordado, outro homem sentado com um ferimento no rosto e um terceiro ferido tinha sido socorrido para o Hospital Regional de Salgueiro. O agressor havia fugido com um amigo.

Testemunhas disseram que as três vítimas estavam consumindo bebidas alcoólicas com os dois acusados quando começaram a discutir e teve início a confusão. A Delegacia de Polícia Civil da cidade abriu investigação sobre o crime.

Via Blog Alvinho Patriota