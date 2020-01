Homem é achado morto com pés e mãos amarradas em matagal atrás de motel em Salgueiro

Um homem de 33 anos foi encontrado morto no sábado (18) em um matagal atrás de um motel no bairro Novo Horizonte, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Segundo o 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), a vítima, de identidade não divulgada, foi achada com pés e mãos amarradas.

De acordo com o Instituto de Criminalística (IC), o homicídio foi consumado com pancadas na cabeça. O Instituto de Medicina Legal (IML) recolheu o corpo para serem tomadas as providências necessárias.

Um inquérito policial foi aberto para investigar a autoria do crime.

Do G1