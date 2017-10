Homem é acusado de assediar adolescente de 14 anos em Salgueiro

Policiais militares do 8° BPM detiveram na manhã do último sábado (14) um mototaxista de 40 anos, acusado de assediar uma adolescente de 14 anos na feira livre do Centro de Salgueiro. A garota informou aos policiais que o homem se aproximou alisou as costas dela duas vezes. Na sequência lhe entregou um bilhete com um número de telefone, pedindo que ela ligasse para marcar um encontro.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima disse que estava sozinha na banca do pai na feira livre quando aconteceu o assédio. Ela informou ao pai o que havia acontecido e o homem procurou imediatamente a Polícia Militar para fazer a denúncia. O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro e assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Via Alvinho Patriota