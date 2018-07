Homem é agredido com coronhadas de revólver pelo sobrinho em Serra Talhada

Um homem de 36 anos, foi detido após agredir o próprio tio de 59 anos, com coronhadas de revólver. A agressão aconteceu na manhã dessa quinta-feira (12), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima informou que foi agredida pelo seu sobrinho com uma arma de fogo. O mesmo fugiu do local logo em seguida.

A polícia realizou diligências, onde o imputado foi localizado em sua residência, ao ser realizada abordagem nada foi encontrado.

As partes foram conduzidas á DPC local para as providências julgadas cabíveis.